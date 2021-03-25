***FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler FRIGOAçıklamalar Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak İsmail Aksaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920345BIST