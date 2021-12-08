***FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2021 17:14
***FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FRIGO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında AG Girişim Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982018
BIST
17:282.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,10
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:2813,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2488
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:2815,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3287
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:28789,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 15,14
|Açılış
|: 789,51
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:28
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.357.071
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.543
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.405.526
|% -9,97
|
|THYAO
|20,56
|4.692.399.780
|% 7,08
|
|SISE
|14,94
|4.360.365.141
|% 1,84
|
|GARAN
|11,99
|4.167.324.262
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.396.194.409
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.247.868.635
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.866.841.497
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.452.828.427
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|4.167.324.262
|% 1,35
|
|TSKB
|1,64
|558.727.333
|% 1,23
|
|SISE
|14,94
|4.360.365.141
|% 1,84
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7215
|13,7389
|% 1,84
|
|Euro
|15,5098
|15,5458
|% 2,16
|
|Sterlin
|18,1456
|18,2366
|% 1,88
|
|Frank
|14,8740
|14,9636
|% 2,38
|
|Riyal
|3,6627
|3,6811
|% 2,18
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,40
|
|Altın Gr.
|790
|790
|15,33
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,38
|
Seans Raporu
17:28
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17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, SASA
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 03 artarak (% 1.42 ) 1, 782
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, MZHLD, NIBAS, DOBUR, ETYAT, BAGFS, RALYH, HEKTS, ISBIR, ATATP
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, KZBGY, EGEPO, SELVA, CRDFA, TUREX, GESAN, MMCAS, QNBFL, PEKGY
-
17:40
CMBTN, HEKTS, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında