***FRIGO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
04.09.2020 09:59
***FRIGO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRİGO PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 02.09.2020 tarihinde başlayan % 85 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 04.09.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873233
BIST
11:321.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:327,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:328,8148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:32462,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,58
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:30
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.804.440
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|INTEM
|19,08
|6.113.360
|% -6,19
|
|SISE
|6,21
|754.155.792
|% 2,48
|
|FENER
|35,52
|344.188.448
|% 4,10
|
|ASELS
|16,98
|283.339.634
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,63
|234.533.534
|% -0,55
|
|GARAN
|6,80
|214.052.639
|% 0,59
|
|SISE
|6,21
|754.155.792
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,63
|234.533.534
|% -0,55
|
|GSDHO
|2,25
|120.534.650
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,73
|85.315.746
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|82.735.415
|% 0,50
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4313
|7,4361
|% 0,05
|
|Euro
|8,8081
|8,8156
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,8655
|9,9150
|% 0,28
|
|Frank
|8,1372
|8,1862
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9782
|1,9882
|% 0,16
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|5,22
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,16
|