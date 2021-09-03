***FRIGO* *YEOTK* *RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.09.2021 09:08
***FRIGO******YEOTK******RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FRIGO, RYGYO, YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961593
BIST
10:171.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.475
10:178,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0456
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:179,8823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:17485,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,59
|Açılış
|: 485,15
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,94
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:15
|YEOTK
|22,00
|73.040
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|8.239.563
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|2.248.253
|% 9,92
|
|EDIP
|3,75
|6.975.269
|% 6,84
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,44
|1.387.346
|% -5,43
|
|KENT
|197,30
|207.757
|% -4,69
|
|THYAO
|13,06
|215.326.555
|% 1,24
|
|GARAN
|9,84
|97.777.477
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,73
|52.303.726
|% 0,39
|
|FENER
|36,70
|47.906.038
|% -0,86
|
|BERA
|11,79
|46.963.216
|% 5,27
|
|THYAO
|13,06
|215.326.555
|% 1,24
|
|ODAS
|1,55
|25.073.444
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,63
|34.678.842
|% -0,38
|
|GARAN
|9,84
|97.777.477
|% -0,20
|
|DOHOL
|2,65
|21.607.564
|% -0,38
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3196
|8,3233
|% 0,59
|
|Euro
|9,8822
|9,8888
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4700
|11,5276
|% 0,48
|
|Frank
|9,0667
|9,1213
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2113
|2,2223
|% 0,51
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,22
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,12
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 85 kaybederek (% -0.12 ) 1, 590
-
10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, EDIP
-
10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:27XU100
Endeks 1, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 1, 272.00 milyon TL de