***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 17:43
***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FROTO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887980
BIST
18:051.279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 36,22
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.285
En Düşük
1.248
18:057,8289
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -0,3271
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8094
18:059,2072
En Yüksek
|Değişim
|: -4,43%
|| -0,4271
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,1846
18:05468,29
En Yüksek
|Değişim
|: -4,63%
|| -22,75
|Açılış
|: 468,28
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
467,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,57
|142.724.250
|% 26,40
|
|MARTI
|3,19
|34.982.597
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,62
|147.920.643
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.326,70
|996.008
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|1.248.138
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.896.265
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.773.050
|% -9,98
|
|ARTI
|6,88
|2.971.014
|% -9,95
|
|MERKO
|11,61
|28.981.290
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,02
|637.720
|% -9,88
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|THYAO
|11,78
|3.681.699.362
|% 2,43
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|VAKBN
|4,78
|2.291.157.376
|% 9,89
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|SKBNK
|1,52
|873.129.750
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,80
|1.492.448.272
|% 9,80
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8206
|7,8289
|% -4,01
|
|Euro
|9,1977
|9,2072
|% -4,43
|
|Sterlin
|10,2840
|10,3356
|% -4,53
|
|Frank
|8,4803
|8,5314
|% -4,41
|
|Riyal
|2,0780
|2,0884
|% -4,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-7,31
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-22,76
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,24
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|0,72
|