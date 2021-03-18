***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 11:25
***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FROTO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918973
BIST
13:221.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:227,4704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:228,9360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0542
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:22416,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,06
|Açılış
|: 416,49
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:22
|CLEBI
|330,00
|212.380.388
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.852.530
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.972.154
|% 9,94
|
|SONME
|75,20
|606.638
|% 9,94
|
|VAKKO
|16,34
|25.574.713
|% -7,16
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|MERIT
|289,00
|194.371
|% -4,93
|
|FROTO
|218,90
|1.766.267.019
|% -4,49
|
|GARAN
|8,96
|705.733.994
|% 2,40
|
|THYAO
|14,24
|649.590.758
|% -2,13
|
|KRDMD
|7,56
|575.083.313
|% -0,66
|
|SISE
|7,82
|417.224.627
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,19
|275.545.726
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,73
|312.760.943
|% 1,49
|
|GARAN
|8,96
|705.733.994
|% 2,40
|
|KRDMD
|7,56
|575.083.313
|% -0,66
|
|TSKB
|1,72
|125.052.746
|% 1,78
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4680
|7,4704
|% -0,33
|
|Euro
|8,9280
|8,9360
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,3981
|10,4503
|% -0,34
|
|Frank
|8,0350
|8,0834
|% -0,68
|
|Riyal
|1,9857
|1,9957
|% -0,32
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,20
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|-5,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-9,37
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-4,54
|
|Çeyrek
|668
|683
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,31
|