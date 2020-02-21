***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2019 - 31/12/2019 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820966BIST