***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 15.093.915 18.409.222 5.727.306 9.125.170Satışların Maliyeti18 -13.343.546 -16.494.361 -5.048.454 -8.154.081TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.750.369 1.914.861 678.852 971.089BRÜT KAR (ZARAR)1.750.369 1.914.861 678.852 971.089Genel Yönetim Giderleri19 -188.107 -186.599 -74.375 -100.411Pazarlama Giderleri19 -275.225 -303.108 -115.843 -152.094Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -204.185 -218.239 -83.056 -114.296Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 333.074 339.245 116.016 177.029Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -151.408 -331.437 -50.732 -169.851ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.264.518 1.214.723 470.862 611.466Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 1.172 422 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -728 -1.111 -442 -235Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 0 -150 0 -118FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.264.962 1.213.884 470.420 611.113Finansman Gelirleri22 436.259 281.309 235.210 171.759Finansman Giderleri23 -809.429 -617.058 -425.687 -381.396SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)891.792 878.135 279.943 401.476Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.645 10.153 65 8.852Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -4.025 -11.111 632 -4.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 21.670 21.264 -567 13.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)909.437 888.288 280.008 410.328DÖNEM KARI (ZARARI)909.437 888.288 280.008 410.328Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları909.437 888.288 280.008 410.328Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 2,59000000 2,53000000 0,80000000 1,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.459.253 990.853Dönem Karı (Zararı)909.437 888.288Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.148.892 1.059.962Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,33 443.599 360.798Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.911 56Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.911 56Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler108.745 163.384Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.976 70.786Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 8.372 3.651Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 78.450 89.099Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-21.053 -152Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -1.172 -422Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.837 154.856Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -98.237 -58.119Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 80.232 38.173Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 110.352 291.899Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -63.510 -117.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler32 0 150Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -17.645 -10.153Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 728 1.111Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler581.889 390.182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-440.587 -669.613Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler309.816 -692.979Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-352.523 -593.465Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-27.233 -18.617Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-952.641 509.593İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler581.994 125.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)486.530 117.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)95.464 8.164Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.617.742 1.278.637Ödenen Faiz-117.576 -307.114Alınan Faiz79.984 119.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -7.251 -9.258Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-80.371 -79.325Vergi İadeleri (Ödemeleri)-33.275 -11.862YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-339.910 -547.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.726 1.027Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.726 1.027Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-360.833 -598.812Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-262.853 -529.836Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.980 -68.976Verilen Nakit Avans ve Borçlar18.025 49.761Alınan Temettüler29 1.172 422FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI868.223 82.161Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.074.428 3.295.378Kredilerden Nakit Girişleri6 5.074.428 3.295.378Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.114.466 -2.364.637Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.114.466 -2.364.637Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -26.308 -23.122Ödenen Temettüler17 -1.094.839 -852.711Ödenen Faiz-64.406 -30.036Alınan Faiz93.814 57.289YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.987.566 525.412NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.987.566 525.412DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.200.229 1.391.021DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.187.795 1.916.433Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.194.941 3.202.952Ticari Alacaklar3.801.990 4.105.093İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 2.319.036 2.547.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.482.954 1.557.963Diğer Alacaklar12.709 1.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 12.709 1.870Stoklar9 2.170.097 1.827.399Peşin Ödenmiş Giderler12 203.658 178.382Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 17.772 0Diğer Dönen Varlıklar16 352.639 841.102ARA TOPLAM11.753.806 10.156.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.753.806 10.156.798DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 21.048 22.355İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar35 2.501 2.501Ticari Alacaklar3.414 2.903İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.414 2.903Maddi Duran Varlıklar10 4.353.025 4.436.548Kullanım Hakkı Varlıkları33 92.206 99.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 857.820 831.196Peşin Ödenmiş Giderler12 188.143 204.211Ertelenmiş Vergi Varlığı24 752.832 650.146TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.270.989 6.249.574TOPLAM VARLIKLAR18.024.795 16.406.372KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.441.793 2.589.213İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.441.793 2.589.213Banka Kredileri6 4.441.793 2.589.213Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.422.009 1.058.897İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.422.009 1.058.897Banka Kredileri6 1.390.304 1.025.728Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 31.705 33.169Ticari Borçlar3.609.253 4.545.420İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 987.229 884.554İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.622.024 3.660.866Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 216.837 220.273Diğer Borçlar156.878 75.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 5.688 20.617İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 151.190 54.541Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 27.880 23.830Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 11.478Kısa Vadeli Karşılıklar98.133 121.102Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 98.133 121.102ARA TOPLAM9.972.783 8.645.371TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.972.783 8.645.371UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.305.522 2.559.936İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.305.522 2.559.936Banka Kredileri6 3.245.532 2.503.852Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 59.990 56.084Türev Araçlar28 1.358 1.447Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 13.073 10.838Uzun Vadeli Karşılıklar513.532 462.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 330.425 287.884Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 183.107 174.740Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31 68.694 61.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.902.179 3.096.080TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.874.962 11.741.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 4.149.833 4.664.921Ödenmiş Sermaye350.910 350.910Sermaye Düzeltme Farkları27.920 27.920Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.309 18.249Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.309 18.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.764 -2.060Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.073 20.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.031.173 -705.427Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.031.173 -705.427Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.031.173 -705.427Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler410.493 302.764Yasal Yedekler410.493 302.764Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.467.929 2.711.013Net Dönem Karı veya Zararı909.437 1.959.484TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.149.833 4.664.921TOPLAM KAYNAKLAR18.024.795 16.406.372Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 83.517 1.599.679 -1.683.196 -83.517 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.386 19.386 3.440 22.826 1.284 1.284 0 1.284 0 888.288 888.288 912.398 912.398Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 888.288 888.288 888.288 888.288Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.386 19.386 3.440 22.826 1.284 1.284 0 1.284 24.110 24.110Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 0 -852.711 -852.711 -852.711 -852.711Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 19.107 19.107 14.299 33.406 -793.003 -793.003 0 -793.003 454.116 2.991.281 888.288 3.879.569 3.952.926 3.952.926Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.704 -2.704 -1.236 -3.940 -325.746 -325.746 0 -325.746 0 909.437 909.437 579.751 579.751Dönem Karı (Zararı)0 909.437 909.437 909.437 909.437Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.704 -2.704 -1.236 -3.940 -325.746 -325.746 0 -325.746 -329.686 -329.686Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -4.764 -4.764 19.073 14.309 -1.031.173 -1.031.173 0 -1.031.173 410.493 3.467.929 909.437 4.377.366 4.149.833 4.149.833Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)909.437 888.288 280.008 410.328DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.940 22.826 -1.595 8.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -3.380 24.232 -9.681 9.135Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 -1.301 3.621 6.474 1.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler741 -5.027 1.612 -1.891Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 676 -4.846 1.936 -1.827Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17 65 -181 -324 -64Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-325.746 1.284 -145.834 42.840Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-406.021 1.576 -180.979 54.400Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -406.021 1.576 -180.979 54.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler80.275 -292 35.145 -11.560Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 80.275 -292 35.145 -11.560DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-329.686 24.110 -147.429 51.364TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)579.751 912.398 132.579 461.692Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları579.751 912.398 132.579 461.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862801BIST