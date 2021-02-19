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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

19.02.2021 22:17



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2021 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2020 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2021 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911214


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Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,17 27,20 0,19  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 0,07  
B. Petrol 63,06 63,06 -0,87  
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