***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A ve B grubu paylar için yürürlükteki mevcut stopaj oranları, C Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi B grubu paylar Türkiye'de mukim tam vergi mükellefi şirketler olduğu için stopaj oranı yüzde 0 (sıfır) olarak kullanılmıştır, C Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 Peşin 13,0000000 1.300 10 11,7000000 1.170B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 Peşin 13,0000000 1.300 0 13,0000000 1.300C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 Peşin 13,0000000 1.300 5 12,3500000 1.235Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 24.03.2022 28.03.2022 25.03.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 25 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da dikkate alarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca-Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2021 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2021 yılı için ayrılmamasının, SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 8.801.005.190 TL net dönem karından 454.428.450 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 13,00 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 11,70 TL) temettü olmak üzere, brüt % 1.300 (net % 1.170) oranında ve pay sahiplerine 4.462.225.526 TL birinci kar payı, 99.604.474 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 4.561.830.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 3.784.746.740 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının,-Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dağıtıma konu 7.237.780.535 TL tutarındaki 2021 yılı cari yıl karından 454.428.450 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 4.561.830.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 2.221.522.085 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının-Temettü dağıtım tarihinin 24 Mart 2022 olarak belirlenmesininGenel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Dividend Distribution Proposal.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.910.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 766.315.853Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 8.686.759.085 7.312.902.2674. Vergiler ( - ) -114.246.105 75.121.7325. Net Dönem Kârı 8.801.005.190 7.237.780.5356. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.801.005.190 7.237.780.535Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 8.801.005.190 7.237.780.5359. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 123.445.862 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.924.451.052 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 4.462.225.526 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 99.604.474 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 454.428.450 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 3.784.746.740 2.221.522.08520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 810.668.516 0 9,21 11,7 1.170B Grubu 1.793.833.463 0 20,38 13 1.300C Grubu 1.778.363.404 0 20,21 12,35 1.235TOPLAM 4.382.865.383 0 49,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004339BIST