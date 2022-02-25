***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2022 09:35
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 25.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A ve B grubu paylar için yürürlükteki mevcut stopaj oranları, C Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi B grubu paylar Türkiye'de mukim tam vergi mükellefi şirketler olduğu için stopaj oranı yüzde 0 (sıfır) olarak kullanılmıştır, C Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 Peşin 13,0000000 1.300 10 11,7000000 1.170
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 Peşin 13,0000000 1.300 0 13,0000000 1.300
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 Peşin 13,0000000 1.300 5 12,3500000 1.235
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 24.03.2022 28.03.2022 25.03.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 25 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da dikkate alarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca
-Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2021 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2021 yılı için ayrılmamasının, SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 8.801.005.190 TL net dönem karından 454.428.450 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 13,00 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 11,70 TL) temettü olmak üzere, brüt % 1.300 (net % 1.170) oranında ve pay sahiplerine 4.462.225.526 TL birinci kar payı, 99.604.474 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 4.561.830.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 3.784.746.740 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının,
-Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dağıtıma konu 7.237.780.535 TL tutarındaki 2021 yılı cari yıl karından 454.428.450 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 4.561.830.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 2.221.522.085 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının
-Temettü dağıtım tarihinin 24 Mart 2022 olarak belirlenmesinin
Genel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Dividend Distribution Proposal.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.910.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 766.315.853
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 8.686.759.085 7.312.902.267
4. Vergiler ( - ) -114.246.105 75.121.732
5. Net Dönem Kârı 8.801.005.190 7.237.780.535
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.801.005.190 7.237.780.535
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 8.801.005.190 7.237.780.535
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 123.445.862 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.924.451.052 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 4.462.225.526 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 99.604.474 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 454.428.450 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 3.784.746.740 2.221.522.085
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 810.668.516 0 9,21 11,7 1.170
B Grubu 1.793.833.463 0 20,38 13 1.300
C Grubu 1.778.363.404 0 20,21 12,35 1.235
TOPLAM 4.382.865.383 0 49,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004339
BIST