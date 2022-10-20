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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.10.2022 21:11
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 20.10.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A ve B grubu paylar için yürürlükteki mevcut stopaj oranları, C Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi B grubu paylar Türkiye'de mukim tam vergi mükellefi şirketler olduğu için stopaj oranı yüzde 0 (sıfır) olarak kullanılmıştır, C Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 Peşin 5,7000000 570 10 5,1300000 513
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 Peşin 5,7000000 570 0 5,7000000 570
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 Peşin 5,7000000 570 5 5,4150000 541,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 30.11.2022 02.12.2022 01.12.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (ke
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Tam 6.661 6.777 68,00  
Yarım 3.246 3.313 33,00  
Çeyrek 1.628 1.656 15,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,81 0,13  
Gümüş Gr. 11,27 11,28 0,10  
B. Petrol 92,84 92,84 0,46  
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