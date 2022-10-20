***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.10.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A ve B grubu paylar için yürürlükteki mevcut stopaj oranları, C Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi B grubu paylar Türkiye'de mukim tam vergi mükellefi şirketler olduğu için stopaj oranı yüzde 0 (sıfır) olarak kullanılmıştır, C Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 Peşin 5,7000000 570 10 5,1300000 513B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 Peşin 5,7000000 570 0 5,7000000 570C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 Peşin 5,7000000 570 5 5,4150000 541,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 30.11.2022 02.12.2022 01.12.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (ke