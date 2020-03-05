***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2020 ve 03.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02 Mart 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan haliyle Ticaret Bakanlığı onayına sunulan Esas Sözleşme değişiklik tasarımız ilgili Bakanlık tarafından da onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824686BIST