***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 19:10
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2020 ve 03.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02 Mart 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan haliyle Ticaret Bakanlığı onayına sunulan Esas Sözleşme değişiklik tasarımız ilgili Bakanlık tarafından da onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824686
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0338
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1249
En Düşük
6,0635
18:056,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0710
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8576
En Düşük
6,7574
18:05327,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 6,85
|Açılış
|: 327,04
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
327,14
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8894
|7,9290
|% 1,19
|
|Frank
|6,4230
|6,4617
|% 1,51
|
|Riyal
|1,6247
|1,6328
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|22,82
|
|Altın Gr.
|327
|327
|6,85
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,04
|
|B. Petrol
|50,88
|50,88
|-0,25
|