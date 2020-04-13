***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 07:18
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize iletilen yazıda Rekabet Kurulu'nun 2009 yılında otomotiv sektörüne yönelik olarak getirilen ÖTV indirimi kapsamında, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrası birlikte hareket ederek fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin 24.06.2009 tarihli kararının Danıştay tarafından 04.12.2019 tarihinde iptal edilmesini takiben, söz konusu iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Şirketimiz nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda Şirketimizden savunma talep edilmektedir.
Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.
Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837333
BIST
11:3596.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 11,45
|Açılış
|: 95.463
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|Önceki Kapanış
|: 96.471
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96.573
En Düşük
95.019
11:356,7652
En Yüksek
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|: 1,02%
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|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7906
En Düşük
6,7014
11:357,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0823
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4470
En Düşük
7,3088
11:35367,77
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|: 1,18%
|| 4,28
|Açılış
|: 367,77
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|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.280.717
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.709.729
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.210.486
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|ETYAT
|1,32
|2.738.333
|% -7,04
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,18
|726.766.793
|% 3,88
|
|PGSUS
|55,05
|439.458.820
|% 8,05
|
|GARAN
|8,53
|320.313.417
|% -1,16
|
|ASELS
|25,08
|153.590.659
|% -0,08
|
|TSPOR
|4,57
|138.761.325
|% 6,28
|
|THYAO
|10,18
|726.766.793
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,00
|69.420.704
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,03
|107.537.072
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,64
|29.344.087
|% 3,23
|
|GSRAY
|2,59
|112.844.481
|% 1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4387
|8,4810
|% 1,48
|
|Frank
|6,9780
|7,0201
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7947
|1,8037
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|3,74
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,95
|
|Cumhuriyet
|2.357
|2.413
|33,00
|
|Tam
|2.423
|2.483
|37,70
|
|Yarım
|1.179
|1.208
|16,50
|
|Çeyrek
|591
|604
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,00
|
|B. Petrol
|31,10
|31,10
|-0,38
|
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11:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, TSGYO, YONGA, YBTAS, EKIZ