***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,· Şirketimiz bilançosunda kayıtlı olan Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı Köyü, 170 ada, 4 parselde kayıtlı, 3 katlı betonarme ekmek fabrikası ve arsası nitelikli taşınmazın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine göre kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak bir şirkete sermaye olarak konmasına,· Sermaye olarak konulan değerin bölünecek olan Şirketimiz Fasdat Gıda Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.'nin ortağına verilmesine,· Planlanan kısmi bölünmenin 30.09.2023 tarihli bilançoya göre yapılmasına,· Kısmi bölünme ile ilgili bu kapsamda gerekli olan bölünme planı, bölünme sözleşmesi de dahil tüm belgelerin tanzim ve imza edilmesine, gereken ilanların yaptırılmasınakarar vermiş olup, sair gelişmeler hakkında kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211613BIST