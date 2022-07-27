***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
27.07.2022 13:12
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 13/01/2021 21/01/2021 10250
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048007
BIST
13:332.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,26
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:3317,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:3318,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1066
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1974
En Düşük
18,0653
13:33991,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,38
|Açılış
|: 991,36
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:30
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.766.882
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|55.678.601
|% 9,97
|
|PSGYO
|2,87
|142.486.131
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|14.686.878
|% 9,96
|
|UFUK
|77,20
|2.375.141
|% -6,99
|
|PEGYO
|2,43
|36.457.156
|% -4,71
|
|KORDS
|46,10
|106.096.084
|% -3,84
|
|DESPC
|11,24
|7.221.789
|% -3,77
|
|MTRKS
|62,75
|4.014.172
|% -3,76
|
|THYAO
|49,46
|2.010.762.485
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,75
|786.541.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|777.741.392
|% 0,63
|
|SISE
|21,16
|544.475.232
|% 0,57
|
|EREGL
|27,30
|482.522.575
|% -1,02
|
|EKGYO
|3,21
|777.741.392
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,59
|280.559.509
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,75
|786.541.674
|% 0,00
|
|TSKB
|2,59
|286.158.430
|% 3,60
|
|ADESE
|0,85
|92.977.762
|% 6,25
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8930
|17,8991
|% 0,23
|
|Euro
|18,1747
|18,1937
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,5265
|21,6345
|% 0,51
|
|Frank
|18,5408
|18,6525
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7491
|4,7729
|% 0,24
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|6,03
|
|Altın Gr.
|991
|992
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.680
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.255
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,09
|