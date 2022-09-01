***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
01.09.2022 22:06
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059494
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2396
En Düşük
18,1996
18:0518,1349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,1407
En Düşük
18,1047
18:05994,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,75
|Açılış
|: 994,56
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
995,63
En Düşük
992,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2139
|18,2240
|% 0,15
|
|Euro
|18,1158
|18,1349
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,9539
|21,0589
|% 0,09
|
|Frank
|18,4841
|18,5954
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8336
|4,8578
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-13,42
|
|Altın Gr.
|995
|995
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.699
|6.778
|13,00
|
|Yarım
|3.264
|3.314
|7,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.656
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,47
|0,02
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|0,06
|