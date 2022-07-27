***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
27.07.2022 11:23
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz'in, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 400.000.000,00-Türk Lirası'na kadar borçlanma aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 30.06.2022 tarih ve 35/1017 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047971
BIST
13:352.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,84
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:3517,9013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:3518,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1032
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1974
En Düşük
18,0653
13:35991,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,14
|Açılış
|: 991,12
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:32
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.769.032
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|55.731.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|63,50
|15.298.891
|% 9,96
|
|PSGYO
|2,87
|142.497.451
|% 9,96
|
|UFUK
|77,10
|2.408.241
|% -7,11
|
|PEGYO
|2,43
|36.824.092
|% -4,71
|
|KORDS
|46,12
|107.228.636
|% -3,80
|
|DESPC
|11,24
|7.225.034
|% -3,77
|
|MTRKS
|62,75
|4.026.339
|% -3,76
|
|THYAO
|49,50
|2.015.735.221
|% 1,02
|
|EKGYO
|3,21
|792.331.061
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,76
|787.574.067
|% 0,21
|
|SISE
|21,16
|548.551.078
|% 0,57
|
|EREGL
|27,32
|483.330.656
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,21
|792.331.061
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,59
|284.781.114
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,76
|787.574.067
|% 0,21
|
|ADESE
|0,85
|95.130.412
|% 6,25
|
|TSKB
|2,59
|286.829.897
|% 3,60
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8908
|17,8981
|% 0,22
|
|Euro
|18,1725
|18,1991
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,5256
|21,6335
|% 0,51
|
|Frank
|18,5416
|18,6533
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7498
|4,7736
|% 0,26
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|5,47
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,21
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|25,00
|
|Tam
|6.678
|6.728
|15,00
|
|Yarım
|3.254
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,24
|