***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 400.000.000,00-Türk Lirası'na kadar borçlanma aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 30.06.2022 tarih ve 35/1017 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047971BIST