***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.01.2023 tarihli KAP açıklamamıza konu olan SPK onaylı ihraç belgesi bildirim ekinde paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103432BIST