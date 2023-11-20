***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
20.11.2023 14:01
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.09.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarihli ve 2023/70 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218899
BIST
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17:227.951
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 97,17
|Açılış
|: 7.918
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|Önceki Kapanış
|: 7.853
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7.918
En Yüksek
7.985
17:2228,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0861
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
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28,7663
En Düşük
28,6078
17:2231,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1420
|Açılış
|: 31,4300
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|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,4913
En Düşük
31,2258
17:221.818,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.818,53
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|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
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1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:20
|OYAYO
|27,94
|12.966.167
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.213.663
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.164.000
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,75
|7.519.236.657
|% 0,59
|
|EREGL
|39,56
|3.439.248.052
|% 3,34
|
|ASELS
|44,50
|3.242.189.115
|% 5,40
|
|TUPRS
|154,40
|3.140.955.636
|% 0,59
|
|ISCTR
|20,86
|2.184.149.830
|% 1,56
|
|ZOREN
|5,10
|991.594.934
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,64
|1.291.959.060
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,86
|2.184.149.830
|% 1,56
|
|IHLAS
|1,37
|129.770.698
|% -4,20
|
|EREGL
|39,56
|3.439.248.052
|% 3,34
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7585
|28,7674
|% 0,31
|
|Euro
|31,4462
|31,4628
|% 0,42
|
|Sterlin
|35,7522
|35,9315
|% 0,35
|
|Frank
|32,3701
|32,5651
|% 0,39
|
|Riyal
|7,6462
|7,6845
|% 0,30
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,41
|23,44
|% 0,66
|
|Platin
|902,19
|903,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.070,80
|1.074,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,47
|82,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.967,61
|1.967,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
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17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 27 artarak (% 1.24 ) 6, 937
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAYSE, MERCN, RUBNS, TMSN, ALCAR, BRSAN, KLRHO, KENT, CMBTN, VBTYZ
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17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, ORMA, QNBFL, KLNMA
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17:35
LIDFA, RNPOL, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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KTLEV, DOCO, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında