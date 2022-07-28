***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç belgesi onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.06.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 27.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz'in, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 400.000.000,00-Türk Lirası'na kadar borçlanma aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 30.06.2022 tarih ve 35/1017 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi (1).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048446BIST