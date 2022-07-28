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***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.07.2022 10:37
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç belgesi onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.06.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 27.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 400.000.000,00-Türk Lirası'na kadar borçlanma aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 30.06.2022 tarih ve 35/1017 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi (1).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048446


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Tam 6.727 6.805 14,00  
Yarım 3.278 3.327 7,00  
Çeyrek 1.644 1.663 4,00  
Gümüş.Ons 19,30 19,34 0,23  
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