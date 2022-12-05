***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.11.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut borçlanma aracı ihraç tavanının 400.000.000 TL (Dörtyüz milyon Türk Lirası)'den 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli evraklar hazırlanarak başvuru yapılmıştır. 02.12.2022 tarihli yapılan açıklamanın Satış Türü kısmının "Nitelikli Yatırımcıya Satış" olarak revize edilmesi ve SPK Başvuru Tarihi "22.11.2022" eklenip yeniden yayınlanmasına ilişkin bildirimdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084207BIST