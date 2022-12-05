***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2022 10:54
1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut borçlanma aracı ihraç tavanının 400.000.000 TL (Dörtyüz milyon Türk Lirası)'den 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli evraklar hazırlanarak başvuru yapılmıştır. 02.12.2022 tarihli yapılan açıklamanın Satış Türü kısmının "Nitelikli Yatırımcıya Satış" olarak revize edilmesi ve SPK Başvuru Tarihi "22.11.2022" eklenip yeniden yayınlanmasına ilişkin bildirimdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084207
BIST
11:224.898
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -64,48
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
11:2218,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:2219,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0356
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:221.077,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.077,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:22
|GLCVY
|31,68
|52.529.871
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|271.420.773
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|79.753.031
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|558.711.698
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|92.284.960
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.521.142
|% -9,94
|
|MIATK
|117,60
|44.622.981
|% -9,82
|
|KONTR
|140,90
|247.942.465
|% -9,56
|
|THYAO
|128,80
|3.801.419.000
|% 0,39
|
|KRDMD
|15,07
|2.214.422.287
|% 2,10
|
|EREGL
|40,58
|1.731.116.776
|% -2,03
|
|TUPRS
|478,60
|1.156.483.561
|% -0,52
|
|KOZAL
|384,50
|1.108.100.688
|% -1,91
|
|EKGYO
|7,18
|1.059.006.385
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,07
|2.214.422.287
|% 2,10
|
|ADESE
|1,80
|211.169.718
|% 6,51
|
|SKBNK
|2,67
|215.090.768
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,25
|757.995.416
|% -1,82
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6401
|% 0,03
|
|Euro
|19,6511
|19,6649
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8041
|22,9185
|% -0,07
|
|Frank
|19,8297
|19,9492
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,03
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,61
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.206
|7.267
|-7,00
|
|Yarım
|3.495
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,79
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,66
|85,66
|0,09
|