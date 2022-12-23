***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihraç tavanı arttırılması talebine ilişkin revize edilen SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı başvurumuzun 1milyar TL'den 700 milyon TL'ye revize edilmesiYetkili Organ Karar Tarihi 23.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.12.2022Ek Açıklamalar18.11.2022 tarih ve 18 numaralı yönetim kurulu kararıyla, 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak yapılan borçlanma aracı ihraç tavanı başvurumuzun 23.12.2022 tarih ve 25 numaralı yönetim kurulu kararı ile 700.000.000 TL (yediyüzmilyon Türk Lirası) olarak revize edilmesi ve buna göre revize edilen belgelerle SPK'ye başvuru yapılmasına ilişkin bilgi güncellemesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089390BIST