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***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.12.2022 13:07
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihraç tavanı arttırılması talebine ilişkin revize edilen SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı başvurumuzun 1milyar TL'den 700 milyon TL'ye revize edilmesi

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2022

Ek Açıklamalar
18.11.2022 tarih ve 18 numaralı yönetim kurulu kararıyla, 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak yapılan borçlanma aracı ihraç tavanı başvurumuzun 23.12.2022 tarih ve 25 numaralı yönetim kurulu kararı ile 700.000.000 TL (yediyüzmilyon Türk Lirası) olarak revize edilmesi ve buna göre revize edilen belgelerle SPK'ye başvuru yapılmasına ilişkin bilgi güncellemesidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089390


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