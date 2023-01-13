***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.01.2023 10:52
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024
Ek Açıklamalar
23.12.2022 tarihli açıklamamıza konu olan borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış ve SPK'nın 12.01.2023 tarih ve 2023/02 sayılı bülteniyle kamuya duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101821
BIST
11:304.984
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1.152,50
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ONCSM
|37,40
|4.984.784
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|18.595.016
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.767.817
|% 9,97
|
|ATSYH
|125,80
|2.273.709
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|TERA
|23,12
|6.285.433
|% -6,02
|
|EKGYO
|8,04
|1.571.624.347
|% -5,52
|
|ALFAS
|236,70
|99.582.418
|% -5,32
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
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|ASELS
|56,50
|2.680.644.640
|% 1,07
|
|EREGL
|40,20
|2.380.988.747
|% 1,57
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|THYAO
|135,50
|2.178.440.368
|% -0,22
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|KRDMD
|18,50
|2.123.729.385
|% -2,12
|
|EKGYO
|8,04
|1.571.624.347
|% -5,52
|
|EKGYO
|8,04
|1.571.624.347
|% -5,52
|
|KRDMD
|18,50
|2.123.729.385
|% -2,12
|
|YKBNK
|9,19
|1.032.374.028
|% 1,66
|
|SKBNK
|2,64
|187.158.198
|% 0,00
|
|EREGL
|40,20
|2.380.988.747
|% 1,57
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7855
|18,7943
|% 0,06
|
|Euro
|20,3995
|20,4112
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,8899
|23,0047
|% 0,09
|
|Frank
|20,1632
|20,2847
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,05
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,47
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.752
|7.810
|0,00
|
|Yarım
|3.774
|3.822
|0,00
|
|Çeyrek
|1.893
|1.911
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,01
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|B. Petrol
|84,09
|84,09
|0,06
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