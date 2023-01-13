***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç başvurumuzun SPK tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024Ek Açıklamalar23.12.2022 tarihli açıklamamıza konu olan borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış ve SPK'nın 12.01.2023 tarih ve 2023/02 sayılı bülteniyle kamuya duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101821BIST