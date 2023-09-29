***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.09.2023 16:39
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihraç limiti talebine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut yurtiçi borçlanma aracı ihraç tavanının 1.500.000.000 TL (Bir Milyar Beşyüzmilyon Türk Lirası)'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli evraklar hazırlanarak başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198245
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1026
|Açılış
|: 93,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 93,1000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0390
|Açılış
|: 23,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6400
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:0519,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,18
|Açılış
|: 19,76
|
|Önceki Kapanış
|: 19,93
|
20,78
En Düşük
19,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4097
|27,4167
|% 0,38
|
|Euro
|29,0366
|29,0674
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,3543
|33,5216
|% 0,10
|
|Frank
|29,8514
|30,0312
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2858
|7,3223
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-9,98
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.637
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.905
|11.056
|-32,00
|
|Yarım
|5.469
|5.551
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.726
|2.775
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284