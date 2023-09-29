***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihraç limiti talebine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut yurtiçi borçlanma aracı ihraç tavanının 1.500.000.000 TL (Bir Milyar Beşyüzmilyon Türk Lirası)'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli evraklar hazırlanarak başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198245BIST