***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
27.07.2022 18:56
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Açıklama
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen borçlanma araçları ihracı başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048328
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
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|Önceki Kapanış
|: 2.537
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2.554
En Düşük
2.532
18:0517,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0605
|Açılış
|: 18,0450
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|Önceki Kapanış
|: 17,9550
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17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,1843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0943
|Açılış
|: 18,2600
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|Önceki Kapanış
|: 18,1900
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18,2550
En Düşük
18,0653
18:05990,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,46
|Açılış
|: 990,44
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|Önceki Kapanış
|: 985,98
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993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
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|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8979
|17,9185
|% 0,34
|
|Euro
|18,1550
|18,1843
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4853
|21,5931
|% 0,32
|
|Frank
|18,4721
|18,5834
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7508
|4,7746
|% 0,28
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.721
|1.721
|3,74
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.661
|6.746
|33,00
|
|Yarım
|3.246
|3.298
|16,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.649
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,04
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|B. Petrol
|101
|101
|2,02
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Seans Raporu
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