***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2022AçıklamaFasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen borçlanma araçları ihracı başvuru formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048328BIST