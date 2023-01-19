***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
19.01.2023 11:45
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2023
Açıklama
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen borçlanma araçları ihracı başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103144
BIST
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|Satış
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|1.155
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|3.864
|8,00
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|4,00
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