***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme çalışmaları sonucunda Şirketimizin kredi derecelendirme notları, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A- (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J2 (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak güncellenmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Rating Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Negatif" olarak güncellenmiştir. Detaylı rapora https://www.jcrer.com.tr/tr/derecelendirme/raporlar/kredi-derecelendirme/fasdat-gida-dagitimsan-ve-tic-a-s adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159058BIST