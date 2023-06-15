***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.06.2023 17:04
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme çalışmaları sonucunda Şirketimizin kredi derecelendirme notları, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A- (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J2 (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak güncellenmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Rating Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Negatif" olarak güncellenmiştir. Detaylı rapora https://www.jcrer.com.tr/tr/derecelendirme/raporlar/kredi-derecelendirme/fasdat-gida-dagitimsan-ve-tic-a-s adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159058
BIST
17:575.486
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 125,17
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.487
17:5723,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1019
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:5725,8779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,3777
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8779
En Düşük
25,3574
17:571.486,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,10
|Açılış
|: 1.486,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:57
|AVHOL
|60,50
|77.062.882
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.832.390
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|49.578.878
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|BURVA
|70,85
|134.743.489
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.549.059
|% -9,97
|
|IHAAS
|152,80
|44.227.882
|% -9,75
|
|AVOD
|3,26
|191.652.694
|% -7,12
|
|PCILT
|26,92
|45.405.689
|% -6,53
|
|KOZAL
|22,44
|1.941.711.472
|% 2,47
|
|PGSUS
|587,00
|1.582.947.230
|% 2,50
|
|EUPWR
|85,95
|1.099.929.263
|% 5,46
|
|ASTOR
|52,90
|990.151.174
|% 0,76
|
|PENTA
|23,70
|901.040.733
|% 4,87
|
|PENTA
|23,70
|901.040.733
|% 4,87
|
|AKFYE
|10,57
|297.916.660
|% -0,09
|
|PSGYO
|7,50
|186.211.980
|% -3,85
|
|CANTE
|25,24
|611.374.293
|% 2,10
|
|EUREN
|11,61
|259.366.972
|% 4,13
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6667
|23,6724
|% 0,43
|
|Euro
|25,8553
|25,8779
|% 1,48
|
|Sterlin
|30,0769
|30,2277
|% 1,15
|
|Frank
|26,3750
|26,5339
|% 1,31
|
|Riyal
|6,2926
|6,3241
|% 0,48
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,69
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|18,48
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.877
|22,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|1,25
|