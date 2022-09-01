***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2022 10:09
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Derviş Celalettin Oktay, emekli olmak suretiyle Fasdat Gıda'daki görevinden ayrılmıştır. Sayın Oktay'ın yerine daha önceden Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Sayın Cem Kurdoğlu, Yönetim Kurulu Kararı ile 01.09.2022'den geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak atanmıştır. Aynı şekilde 01.09.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Mali ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapan Sayın Murat Kovancı da Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059227
BIST
11:343.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -21,18
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:3418,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:3418,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:34994,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,33
|Açılış
|: 994,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:34
|DOGUB
|10,46
|12.383.228
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|126.542.656
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,07
|106.814.345
|% 8,82
|
|PRKME
|12,98
|28.925.267
|% 8,80
|
|MTRKS
|52,80
|1.548.307
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,30
|13.187.038
|% -6,71
|
|THYAO
|71,45
|2.390.032.953
|% -2,26
|
|HALKB
|9,17
|2.288.774.624
|% 6,38
|
|PETKM
|14,36
|1.710.826.022
|% -0,42
|
|VAKBN
|7,92
|1.450.346.015
|% 8,34
|
|GARAN
|22,34
|1.182.033.410
|% -2,87
|
|HALKB
|9,17
|2.288.774.624
|% 6,38
|
|EKGYO
|4,05
|948.044.868
|% 1,00
|
|VAKBN
|7,92
|1.450.346.015
|% 8,34
|
|YKBNK
|6,98
|1.029.298.305
|% -0,85
|
|PETKM
|14,36
|1.710.826.022
|% -0,42
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1832
|18,2119
|% 0,15
|
|Euro
|18,2829
|18,3050
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,0171
|21,1225
|% -0,30
|
|Frank
|18,5522
|18,6639
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8174
|4,8416
|% -0,14
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-8,56
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.686
|6.747
|-27,00
|
|Yarım
|3.258
|3.298
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|-1,67
|
Seans Raporu
11:34
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11:49KONTR
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11:47XU050
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