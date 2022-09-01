***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Derviş Celalettin Oktay, emekli olmak suretiyle Fasdat Gıda'daki görevinden ayrılmıştır. Sayın Oktay'ın yerine daha önceden Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Sayın Cem Kurdoğlu, Yönetim Kurulu Kararı ile 01.09.2022'den geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak atanmıştır. Aynı şekilde 01.09.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Mali ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapan Sayın Murat Kovancı da Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059227BIST