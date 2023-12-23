***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı, özetle, Şirketimiz bilançosunda kayıtlı olan Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı Köyü, 170 ada, 4 parselde kayıtlı, 3 katlı betonarme ekmek fabrikası ve arsası nitelikli taşınmazın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine göre kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak bir şirkete sermaye olarak konmasına ve sermaye olarak konulan değerin bölünecek olan Şirketimiz Fasdat Gıda Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.'nin ortağına verilmesine dair karar, 30.10.2023 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş idi.Bu kere, Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısının 22.12.2023 tarihi itibariyle yapıldığını,- Şirketimiz bilançosunda kayıtlı Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü, G22B20C4B Pafta, 170 Ada, 4 Parsel'de kayıtlı 3 Katlı Betonarme Ekmek Fabrikası ve Arsası nitelikli gayrimenkulün (taşınmazın) Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerine göre kısmi bölünme yapılmak suretiyle yeni kurulacak TFI Temel Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye olarak konulmasına ve bu konulan değerin şirketimiz ortağına verilmesine karar verildiğini,- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kısmi bölünme planının genel kurulca kabul edildiğini,- Türk Ticaret Kanunu'nun 169'uncu maddesine göre Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kısmi bölünme raporunun genel kurulca kabul edildiğini,- Şirketimiz bilançosunda kayıtlı bir adet gayrimenkulün Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddelerine göre kısmi bölünme yapılmak suretiyle yeni kurulacak TFI Temel Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye olarak konulması ve bu konulan değerin şirketimiz ortağına verilmesi sebebiyle 3.988.117.-TL olan şirket sermayesinin 2.788.117.-TL azaltılması, sermaye azaltımı ile birlikte eş zamanlı olarak şirket sermayesinin 2.788.117.-TL artırılmasına, artırılan sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından artırılmasına, şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadil edilmesine ve tadil mukavelesinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.YENİ ŞEKİLSERMAYE VE HİSSELERMadde 7 – Şirket'in sermayesi beheri 1.-TL kıymetinde nama yazılı 3.988.117. adet paya ayrılmış olup 3.988.117.-TL'dir.Bu sermayenin3.988.117. adet paya karşılık 3.988.117.-TL'si TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'ne aittir.Şirket bilançosunda kayıtlı 1 adet gayrimenkulün (taşınmazın) Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddelerine göre kısmi bölünme yapılmak suretiyle yeni kurulan TFI Temel Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye olarak konulması ve bu konulan değerin şirketimiz ortağına verilmesi sebebiyle 3.988.117.-TL olan şirket sermayesi 2.788.117.-TL azalmıştır. Sermaye azalması ile birlikte şirket sermayesi eş zamanlı olarak 2.788.117.-TL artırılmıştır. Artırılan sermayenin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır. Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanan kısım için pay sahibine payı nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.Yönetim Kurulu, pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay senetleri bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmühaberi çıkarabilir ve dağıtabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228251BIST