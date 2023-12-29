***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 22:11
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar 29.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 29.12.2023 tarih ve 10990 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230977
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
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|Açılış
|: 7.415
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18:0529,5520
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7008
En Yüksek
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1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
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|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
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|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
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|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
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|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
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|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
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|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
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|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
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|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,5193
|29,5520
|% 0,43
|
|Euro
|32,5939
|32,7008
|% 0,09
|
|Sterlin
|37,4954
|37,6834
|% 0,36
|
|Frank
|34,9639
|35,1745
|% 0,67
|
|Riyal
|7,8487
|7,8881
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,82
|23,86
|% 0,66
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|Platin
|992,16
|995,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.100,71
|1.106,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,25
|77,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,24
|2.067,58
|% 0,66
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