***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.12.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar 29.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 29.12.2023 tarih ve 10990 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230977BIST