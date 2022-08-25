***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu ihracı (Nitelikli yatırımcıya satış)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 30.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKK A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.11.2022Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,33Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,76Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFSDTK2210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 23.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 25.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.200.000İhraç Fiyatı 0,94048Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.11.2022Kayıt Tarihi 09.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 56.200.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating Kısa vade J1 (tr), görünüm stabil Uzun vade A (tr), görünüm stabil 14.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz 25 Ağustos 2022 tarihinde 56.200.000 TL nominal değerli 77 gün vadeli finansman bonosu ihraç işlemlerini tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058444BIST