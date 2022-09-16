***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu ihracı (Nitelikli yatırımcıya satış)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 30.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKK A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.02.2023Vade (Gün Sayısı) 145Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,12Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,41Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFSDT22310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 14.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 16.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,8999Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.02.2023Kayıt Tarihi 07.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating Kısa vade J1 (tr), görünüm stabil Uzun vade A (tr), görünüm stabil 16.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz 16 Eylül 2022 tarihinde 50.000.000 TL nominal değerli 145 gün vadeli finansman bonosu ihraç işlemlerini tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063654BIST