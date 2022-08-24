***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMURAT KOVANCI MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ (0212) 381 49 00 (5203) mkovanci@fasdat.com.trERCAN ÇELEBİ MUHASEBE MÜDÜRÜ (0212) 381 49 00 (5202) ercanc@fasdat.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057947BIST