***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2022 11:40
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MURAT KOVANCI MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ (0212) 381 49 00 (5203) mkovanci@fasdat.com.tr
ERCAN ÇELEBİ MUHASEBE MÜDÜRÜ (0212) 381 49 00 (5202) ercanc@fasdat.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057947
BIST
11:373.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,10
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:3718,1420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1420
En Düşük
18,0790
11:3718,0489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0188
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:371.021,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.021,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.021,06
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:37
|HKTM
|17,71
|2.530.440
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.889.889
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|29.897.189
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|82.671.818
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|YGYO
|1,03
|20.156.700
|% -7,21
|
|KLRHO
|20,30
|3.845.119
|% -5,67
|
|KGYO
|16,51
|10.014.419
|% -5,01
|
|SANFM
|17,25
|13.511.216
|% -4,70
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|THYAO
|70,95
|5.789.572.227
|% 4,65
|
|YKBNK
|6,18
|2.012.169.715
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,31
|1.696.072.257
|% -1,48
|
|GARAN
|23,58
|1.461.592.205
|% 2,17
|
|ISCTR
|8,39
|1.368.271.059
|% 2,32
|
|YKBNK
|6,18
|2.012.169.715
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,95
|1.097.714.478
|% -0,50
|
|ALBRK
|2,35
|526.322.237
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,39
|1.368.271.059
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,31
|1.696.072.257
|% -1,48
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1337
|18,1420
|% 0,18
|
|Euro
|18,0367
|18,0489
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,3883
|21,4955
|% 0,11
|
|Frank
|18,7514
|18,8644
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8106
|4,8347
|% 0,05
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|3,17
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.845
|6.904
|-12,00
|
|Yarım
|3.335
|3.375
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,34
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 92 kaybederek (% -0.06 ) 3, 398
-
11:51YGYO
Yüzde -8.11 oranında düşüşle 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 050, 980 adet işlem
-
11:50TSKB
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 881, 436 adet işlem
-
11:49YGYO
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 855, 799 adet işlem
-
11:48IEYHO
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 084, 923 adet işlem