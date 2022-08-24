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***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.08.2022 11:40
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MURAT KOVANCI MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ (0212) 381 49 00 (5203) mkovanci@fasdat.com.tr
ERCAN ÇELEBİ MUHASEBE MÜDÜRÜ (0212) 381 49 00 (5202) ercanc@fasdat.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057947


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 17,71 2.530.440 % 10,00  
BFREN 1.437,40 7.889.889 % 9,99  
DOGUB 6,51 29.897.189 % 9,97  
LIDER 25,62 82.671.818 % 9,96  
KLNMA 18,77 1.373.401 % 9,96  
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Dolar 18,1337 18,1420 % 0,18  
Euro 18,0367 18,0489 % -0,10  
Sterlin 21,3883 21,4955 % 0,11  
Frank 18,7514 18,8644 % 0,23  
Riyal 4,8106 4,8347 % 0,05  
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11:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 3,17  
Altın Gr. 1.020 1.020 2,22  
Cumhuriyet 6.815 6.918 45,00  
Tam 6.845 6.904 -12,00  
Yarım 3.335 3.375 -6,00  
Çeyrek 1.673 1.687 -3,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,15 0,01  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 0,01  
B. Petrol 102 102 1,34  
Seans Raporu 11:37
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