***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2022 10:13
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM KURDOĞLU GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MURAT KOVANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059230
BIST
10:233.158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -13,54
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.144
10:2318,2051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:2318,2770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0199
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:23999,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,45
|Açılış
|: 999,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:23
|SMRTG
|41,18
|76.611.412
|% 9,99
|
|KONTR
|47,80
|131.185.349
|% 9,82
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOGUB
|10,40
|6.764.550
|% 9,36
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.046.496
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,60
|9.959.439
|% -6,02
|
|HALKB
|8,99
|948.455.635
|% 4,29
|
|VAKBN
|7,75
|731.145.841
|% 6,02
|
|THYAO
|72,40
|712.056.843
|% -0,96
|
|PETKM
|14,08
|496.219.290
|% -2,36
|
|EKGYO
|4,05
|489.874.356
|% 1,00
|
|EKGYO
|4,05
|489.874.356
|% 1,00
|
|HALKB
|8,99
|948.455.635
|% 4,29
|
|VAKBN
|7,75
|731.145.841
|% 6,02
|
|YKBNK
|7,06
|384.892.378
|% 0,28
|
|ZOREN
|3,04
|134.566.680
|% 3,75
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2025
|18,2051
|% 0,11
|
|Euro
|18,2578
|18,2770
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,0745
|21,1802
|% -0,03
|
|Frank
|18,5773
|18,6893
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8296
|4,8538
|% 0,11
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-5,47
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.715
|6.767
|-7,00
|
|Yarım
|3.272
|3.309
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-0,77
|