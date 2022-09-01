***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEM KURDOĞLU GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISIMURAT KOVANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059230BIST