***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2022 10:17
***FSDAT*** FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MURAT KOVANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (0212) 381 49 00 (5203) mkovanci@fasdat.com.tr
ERCAN ÇELEBİ MUHASEBE MÜDÜRÜ (0212) 381 49 00 (5202) ercanc@fasdat.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059233
BIST
11:353.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -25,11
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:3518,2039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:3518,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:35993,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,24
|Açılış
|: 993,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:35
|DOGUB
|10,46
|12.508.967
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|126.590.548
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|VAKBN
|7,98
|1.467.710.859
|% 9,17
|
|PRKME
|12,99
|29.132.176
|% 8,89
|
|MTRKS
|52,80
|1.565.203
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,24
|13.230.187
|% -6,85
|
|THYAO
|71,50
|2.408.978.047
|% -2,19
|
|HALKB
|9,23
|2.344.686.663
|% 7,08
|
|PETKM
|14,35
|1.714.323.945
|% -0,49
|
|VAKBN
|7,98
|1.467.710.859
|% 9,17
|
|GARAN
|22,38
|1.187.986.790
|% -2,70
|
|HALKB
|9,23
|2.344.686.663
|% 7,08
|
|EKGYO
|4,06
|978.860.937
|% 1,25
|
|VAKBN
|7,98
|1.467.710.859
|% 9,17
|
|YKBNK
|6,99
|1.036.889.763
|% -0,71
|
|PETKM
|14,35
|1.714.323.945
|% -0,49
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1944
|18,2039
|% 0,10
|
|Euro
|18,2775
|18,2967
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,0041
|21,1094
|% -0,36
|
|Frank
|18,5416
|18,6533
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8165
|4,8407
|% -0,16
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-8,29
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.680
|6.740
|-34,00
|
|Yarım
|3.255
|3.295
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,69
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-1,76
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50TUPRS
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 345.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 820, 307 adet işlem
-
11:49KONTR
Yüzde -79.45 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 441, 320 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KCHOL, GARAN
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, BIMAS, GUBRF
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 17 kaybederek (% -0.93 ) 2, 791