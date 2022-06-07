***FSF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.06.2022 10:27
***FSF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 01/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI FSFFİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035141
BIST
10:452.645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,78
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.638
10:4516,7340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1606
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7340
En Düşük
16,5644
10:4517,9637
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2222
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9637
En Düşük
17,7366
10:45991,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,28
|Açılış
|: 991,04
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
993,18
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler10:43
|MARTI
|1,36
|3.239.417
|% 36,00
|
|TETMT
|278,90
|19.921.815
|% 8,73
|
|RYSAS
|8,90
|23.003.715
|% 7,88
|
|KORDS
|57,30
|104.902.647
|% 6,90
|
|KRSTL
|7,95
|17.256.062
|% 6,85
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|73,70
|652.410.562
|% -6,41
|
|RODRG
|16,11
|1.159.510
|% -4,67
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|EUKYO
|3,57
|351.240
|% -2,99
|
|THYAO
|48,22
|1.079.191.048
|% 0,75
|
|SASA
|45,54
|927.289.046
|% 2,85
|
|TOASO
|73,70
|652.410.562
|% -6,41
|
|SISE
|21,92
|507.856.604
|% 0,18
|
|SAHOL
|21,18
|488.734.988
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,30
|102.015.842
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|193.738.392
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|159.122.748
|% 3,00
|
|KARSN
|7,38
|394.466.250
|% 1,79
|
|ODAS
|3,03
|151.222.332
|% 1,00
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7209
|16,7326
|% 0,96
|
|Euro
|17,9171
|17,9641
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,7876
|20,8918
|% 0,48
|
|Frank
|17,0784
|17,1812
|% 0,52
|
|Riyal
|4,4405
|4,4628
|% 0,87
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|4,06
|
|Altın Gr.
|992
|992
|11,03
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,51
|
Seans Raporu
10:43
daha fazla
-
10:58RODRG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 277 adet işlem
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10:56KORDS
Yüzde 6.53 oranında artışla 57.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 342 adet işlem
-
10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 42 kaybederek (% -0.08 ) 2, 940
-
10:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, TRKCM
-
10:55XU100
Endeks 2, 650 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 9, 659.00 milyon TL de