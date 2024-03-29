***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2024Açıklamalar29.03.2024 tarihinde saat 10.14'te yayımlanan Şirketimiz Faaliyet Raporu "Bağımsız Denetim Görüşü" metninin "3. Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz" başlıklı maddesinde hesap dönemi sehven "(01.09.2023-31.12.2023)" belirtilmiş olup ilgili kısım düzeltilerek tekrar yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264226BIST