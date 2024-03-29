***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.03.2024 13:38
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Açıklamalar
29.03.2024 tarihinde saat 10.14'te yayımlanan Şirketimiz Faaliyet Raporu "Bağımsız Denetim Görüşü" metninin "3. Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz" başlıklı maddesinde hesap dönemi sehven "(01.09.2023-31.12.2023)" belirtilmiş olup ilgili kısım düzeltilerek tekrar yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264226
BIST
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15:489.113
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 33,41
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:4832,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0742
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:4835,0787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0136
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:482.325,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,16
|Açılış
|: 2.325,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ALVES
|63,25
|922.193.457
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.703.853
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.257.746
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|548.045.834
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|157.611.552
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.959.148
|% -9,94
|
|SASA
|43,48
|6.976.857.489
|% 1,12
|
|THYAO
|297,00
|6.361.931.164
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,43
|2.868.127.810
|% 1,78
|
|AGROT
|37,08
|2.581.206.369
|% 5,16
|
|AKBNK
|47,00
|2.278.127.916
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,90
|2.191.520.256
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,43
|2.868.127.810
|% 1,78
|
|SASA
|43,48
|6.976.857.489
|% 1,12
|
|EKGYO
|9,95
|1.090.645.542
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.179.432.036
|% 8,90
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3813
|32,3916
|% 0,23
|
|Euro
|35,0343
|35,0787
|% 0,04
|
|Sterlin
|41,1355
|41,3417
|% 0,80
|
|Frank
|36,1309
|36,3120
|% 0,77
|
|Riyal
|8,6759
|8,7194
|% 0,60
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|