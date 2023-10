***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.ISIN Kodu TRYFTPO00039Değerleme Kuruluşları SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. - BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar İSLAM İKTİSADI ARAŞTIRMALARI VAKFIPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon ağırlıklı olarak faaliyet konusu ve çalışma sistemi katılım esasları ile uyumlu olan inşaat, enerji, teknoloji, gıda, finans, sağlık, sağlık teknolojileri, sağlık yaşam amacıyla kurulan büyüme potansiyeline sahip anonim veya limited şirketlere sermaye aktarımı yapmayı ve/veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya bunlara borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde katılım esaslarına uyumlu olmak şartıyla yapılandırılmış finansman niteliğinde kaynak sağlamayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon bu sektörler dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Fon fon bilgilendirme dokümanlarında ve yatırımcı sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uygun bir şekilde katılım finans ilke ve esaslarına uygun olmak şartıyla girişim sermayesi yatırımı olarak mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman ve borçlanma araçlarına yatırım vb.) yatırım yapabilecektir.Fon faaliyet alanı ve çalışma sistemi katılım finans esasları ile uyumlu olan girişim şirketlerine doğrudan ve/veya Tebliğde tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşlar vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı ve/veya pay devri yoluyla ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurt içinde kurulu özel amaçlı şirketlere ortak olabilir.Fon, Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.Yukarıda belirtilen sektörler dışında Kurulca uygun görülmesi şartıyla diğer sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine de yatırım yapılabilirFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerkan TOPAKTAŞ 02.11.2022 FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - Property Turkey Gayrimenkul İnşaat Tic. Ltd. Şti.(Portföy ve Proje Geliştirme Müdürü) 8 Yıl Düzey 3 Lisansı (924737)Nilgün TÜREOĞLU 02.11.2022 FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Genel Müdür/Portföy Yöneticisi) - Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. (Genel Müdür/Portföy Yöneticisi) Düzey 3 Lisansı (912945) - Türev Araçlar Lisansı (912944)Christian PER VESTERMARK 02.11.2022 FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ) 16 YılMurat PARMAKÇI 02.11.2022 PRM Finans Danışmanlık LTD. ŞTİ. (Danışman) 24 YılKamuran DEGGIN 04.07.2023 Property Turkey Management Emlak Danışmanlığı İnşaat Ticaret LTD. ŞTİ. (Kurucu Ortak)Alaattin KILIÇ 04.07.2023 Property Turkey Management Emlak Danışmanlığı İnşaat Ticaret LTD. ŞTİ. (Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü)Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNilgün TÜREOĞLU 12.12.2022 FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Genel Müdür/Portföy Yöneticisi) - Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. (Genel Müdür/Portföy Yöneticisi) 32 Yıl Düzey 3 Lisansı (912945) - Türev Araçlar Lisansı (912944)İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaHalide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi Akın Plaza No:3/113 Şişli / İSTANBUL 0(212) 3929252 ft@ftportoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan ÇEVİK Müfettiş 0(212) 3929252 ft@ftportoy.comAylin OKULLU GÜN Mali İşler ve Fon Takas Operasyon Müdürü 0(212) 3929252 ft@ftportoy.com