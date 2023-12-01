***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.12.2023 13:17
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan ÇEVİK Müfettiş (212) 3929252 ft@ftportoy.com
Aybegüm ÖZAYTEKİN Mali İşler ve Fon Takas Operasyon (212) 3929252 ft@ftportoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221513
BIST
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15:378.050
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 101,33
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:3728,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0454
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:3731,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0045
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:371.894,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.894,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:36
|BURVA
|86,35
|30.909.171
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.167.035
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.502.906
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.504.861
|% -9,99
|
|LIDER
|159,40
|289.463.859
|% -9,33
|
|HURGZ
|4,73
|156.876.765
|% -8,86
|
|KNFRT
|23,00
|24.781.159
|% -8,73
|
|TERA
|40,50
|23.783.906
|% -8,45
|
|THYAO
|258,50
|7.251.250.306
|% 2,99
|
|BINHO
|305,00
|3.463.354.061
|% 3,65
|
|YKBNK
|19,85
|2.942.065.261
|% 3,39
|
|SASA
|51,20
|2.850.469.420
|% 2,65
|
|ISCTR
|22,20
|2.657.110.536
|% 3,54
|
|YKBNK
|19,85
|2.942.065.261
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,20
|2.657.110.536
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,41
|607.851.814
|% 0,54
|
|AKBNK
|35,12
|2.595.208.994
|% 4,40
|
|HEKTS
|22,66
|1.346.445.386
|% 1,61
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8888
|28,9390
|% 0,23
|
|Euro
|31,4757
|31,4953
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4698
|36,6527
|% 0,35
|
|Frank
|32,8832
|33,0813
|% 0,15
|
|Riyal
|7,6834
|7,7219
|% 0,13
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|924,64
|929,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,07
|994,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,73
|80,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,01
|2.035,29
|% 0,66
|