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***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.12.2023 13:17
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan ÇEVİK Müfettiş 0(212) 3929252 ft@ftportoy.com
Aybegüm ÖZAYTEKİN Mali İşler ve Fon Takas Operasyon 0(212) 3929252 ft@ftportoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221514


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BIST En Aktif Hisseler15:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 86,35 30.844.409 % 10,00  
HEDEF 31,46 30.167.035 % 10,00  
BALAT 28,60 2.209.853 % 10,00  
KLNMA 40,70 2.006.088 % 10,00  
AZTEK 148,60 140.466.350 % 9,99  
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15:37 Alış Satış %  
Dolar 28,9104 28,9186 % 0,16  
Euro 31,4840 31,4965 % 0,01  
Sterlin 36,4674 36,6503 % 0,35  
Frank 32,8748 33,0728 % 0,13  
Riyal 7,6832 7,7217 % 0,12  
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15:37 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,16 25,19 % 0,66  
Platin 926,63 929,87 % 0,66  
Paladyum 996,06 1.003,06 % 0,66  
Brent Pet. 80,94 80,94 % 0,66  
Altın Ons 2.037,99 2.038,41 % 0,66  
Seans Raporu 15:37
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