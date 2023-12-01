***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.12.2023 13:17
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan ÇEVİK Müfettiş 0(212) 3929252 ft@ftportoy.com
Aybegüm ÖZAYTEKİN Mali İşler ve Fon Takas Operasyon 0(212) 3929252 ft@ftportoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221514
BIST
'
15:378.050
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 101,33
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:3728,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0454
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:3731,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0045
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:371.894,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.894,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BURVA
|86,35
|30.844.409
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.167.035
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.466.350
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.504.861
|% -9,99
|
|LIDER
|159,00
|289.463.859
|% -9,56
|
|HURGZ
|4,73
|156.484.174
|% -8,86
|
|KNFRT
|23,00
|24.475.015
|% -8,73
|
|IZINV
|43,42
|9.277.570
|% -8,44
|
|THYAO
|258,50
|7.237.512.043
|% 2,99
|
|BINHO
|305,50
|3.440.439.776
|% 3,82
|
|YKBNK
|19,83
|2.918.242.762
|% 3,28
|
|SASA
|51,15
|2.845.805.971
|% 2,55
|
|ISCTR
|22,16
|2.636.112.562
|% 3,36
|
|YKBNK
|19,83
|2.918.242.762
|% 3,28
|
|ISCTR
|22,16
|2.636.112.562
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,41
|606.876.244
|% 0,54
|
|AKBNK
|35,08
|2.581.809.481
|% 4,28
|
|HEKTS
|22,64
|1.344.384.442
|% 1,52
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9104
|28,9186
|% 0,16
|
|Euro
|31,4840
|31,4965
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4674
|36,6503
|% 0,35
|
|Frank
|32,8748
|33,0728
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6832
|7,7217
|% 0,12
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|926,63
|929,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,06
|1.003,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,94
|80,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,99
|2.038,41
|% 0,66
|