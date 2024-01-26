***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerGayrimenkul Değerleme Kuruluşları İDEAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.- ADMER GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan ÇEVİK Müfettiş (212) 3929252 ft@ftportoy.comGülnihal ÇON Mali İşler ve Takas Operasyon Müdürü (212)3929252 ft@ftportoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243021BIST