***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Serkan TOPAKTAŞ 02.11.2022 FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - Property Turkey Gayrimenkul İnşaat Tic. Ltd. Şti.(Portföy ve Proje Geliştirme Müdürü) 8 YılNilgün TÜREOĞLU 02.11.2022 FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Genel Müdür/Portföy Yöneticisi) - Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. (Genel Müdür/Portföy Yöneticisi)Serdar SAMANCI 02.11.2022 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 11 YılDeniz HACIBEY(Andre PAVLOFF) 04.08.2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243079BIST