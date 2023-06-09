***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.06.2023 17:07
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Şirketimizin 40.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL artırılarak 18.000.000 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu 07.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-38301 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157724
BIST
17:215.631
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 77,21
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:2123,3538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2440
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2125,1886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1223
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:211.475,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,10
|Açılış
|: 1.475,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ADEL
|173,80
|101.673.174
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.030.357.273
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|45.759.893
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,67
|1.097.595.572
|% -5,61
|
|THYAO
|176,40
|10.579.655.171
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.575.922.513
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,60
|3.270.942.392
|% 3,39
|
|TCELL
|38,64
|2.994.844.959
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,07
|2.511.067.505
|% 2,67
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,37
|2.373.465.402
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,47
|2.110.309.442
|% -0,88
|
|AKBNK
|18,50
|2.314.975.335
|% -0,80
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3485
|23,3564
|% 1,07
|
|Euro
|25,1321
|25,1815
|% 0,46
|
|Sterlin
|29,2860
|29,4328
|% 1,17
|
|Frank
|25,7852
|25,9405
|% 0,68
|
|Riyal
|6,2057
|6,2368
|% 0,96
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,72
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|13,56
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.819
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,28
|18,30
|0,25
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,15
|
Seans Raporu
17:19
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17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem
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17:33ARSAN
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 992, 612 adet işlem
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, HEKTS, AKSEN
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, PGSUS, ALARK
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 07 artarak (% 1.18 ) 5, 077