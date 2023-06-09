***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 40.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL artırılarak 18.000.000 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu 07.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-38301 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157724BIST