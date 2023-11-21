***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.11.2023 16:05
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FT2_İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219143
BIST
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17:288.012
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 65,94
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.038
17:2828,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0863
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8256
En Düşük
28,6767
17:2831,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1109
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
17:281.853,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 26,40
|Açılış
|: 1.852,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.853,71
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler17:28
|DOBUR
|84,15
|23.992.466
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|INTEM
|311,00
|42.852.801
|% 9,99
|
|SMART
|25,54
|432.809.105
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|72.855.941
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|262.519.953
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|264,25
|14.408.684.260
|% 3,73
|
|MIATK
|49,14
|4.740.896.349
|% -3,65
|
|EREGL
|40,90
|4.030.802.448
|% 3,28
|
|TUPRS
|154,10
|3.159.958.489
|% 0,33
|
|ASELS
|45,60
|3.049.022.022
|% 2,24
|
|IHLAS
|1,37
|269.325.743
|% 0,74
|
|ZOREN
|5,12
|916.087.435
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,60
|1.209.446.212
|% -0,65
|
|ODAS
|11,86
|1.624.026.530
|% 5,42
|
|SKBNK
|7,63
|973.629.057
|% 5,53
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7720
|28,8256
|% 0,30
|
|Euro
|31,5583
|31,5780
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,0320
|36,2127
|% 0,58
|
|Frank
|32,4940
|32,6897
|% 0,49
|
|Riyal
|7,6548
|7,6932
|% 0,24
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|931,15
|932,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,77
|1.079,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,81
|81,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,84
|2.000,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:43MERIT
Yüzde 9.03 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 240 adet işlem
-
17:41BMSCH
Yüzde 5.98 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 360, 718 adet işlem
-
17:40OBASE
Yüzde 5.14 oranında artışla 41.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 902 adet işlem
-
17:38EDATA
Yüzde 7.56 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 027, 984 adet işlem
-
17:37SEKFK
Yüzde 4.17 oranında artışla 17.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 028 adet işlem