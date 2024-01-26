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***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

26.01.2024 14:43
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

18.01.2024 tarih ve 2024/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
·         FT Gayrimenkul Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu,
·         FT Gayrimenkul Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
·         Şirketimiz tarafından devralınacak fonlar için, 
1.      Fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmetinin İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den
2.      Fon portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Admer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarından alınmasına,
                    
karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242996


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