***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
25.09.2023 11:59
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197049
BIST
'
12:118.212
En Düşük
|Değişim
|: 2,15%
|| 173,17
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1127,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0680
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1128,9333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0010
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:111.681,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.681,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:11
|CIMSA
|325,70
|816.884.640
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|154.906.828
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|ATAGY
|9,58
|20.934.047
|% -4,20
|
|EUKYO
|10,40
|5.456.162
|% -4,15
|
|TMPOL
|52,90
|20.779.124
|% -3,99
|
|EREGL
|45,58
|4.670.543.273
|% 5,31
|
|TUPRS
|162,70
|3.595.143.152
|% 5,58
|
|THYAO
|229,40
|3.267.029.880
|% 1,46
|
|KRDMD
|29,62
|3.201.519.804
|% 7,63
|
|KONTR
|345,00
|3.055.484.172
|% 7,95
|
|ZOREN
|5,05
|729.039.900
|% 3,70
|
|EKGYO
|8,11
|1.049.093.790
|% 2,53
|
|ISCTR
|25,22
|2.956.009.057
|% 1,29
|
|ADESE
|2,66
|304.360.902
|% 7,69
|
|IHLAS
|1,21
|135.313.439
|% 5,22
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2040
|27,2098
|% 0,25
|
|Euro
|28,9224
|28,9333
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,1556
|33,3219
|% 0,11
|
|Frank
|29,7911
|29,9706
|% -0,07
|
|Riyal
|7,2320
|7,2682
|% 0,25
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,20
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|1,15
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|4,00
|
|Tam
|11.113
|11.186
|-4,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,52
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,42
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26ADESE
Yüzde 7.69 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 886, 755 adet işlem
-
12:24ERBOS
Yüzde 6.48 oranında artışla 170.90 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 988 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 61, 884.00 milyon TL de
-
12:23KRDMD
Yüzde 7.63 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 820, 801 adet işlem
-
12:22KRDMB
Yüzde 7.10 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 428, 577 adet işlem