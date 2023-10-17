***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
17.10.2023 14:28
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207165
BIST
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16:428.034
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 99,52
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.061
16:4227,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0868
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
16:4229,4841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
16:421.727,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,04
|Açılış
|: 1.727,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.731,76
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler16:40
|BFREN
|12.470,30
|712.102.808
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|72.853.054
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|41.148.241
|% 10,00
|
|UNLU
|23,10
|67.429.490
|% 10,00
|
|MIPAZ
|48,18
|50.996.773
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|343.133.230
|% -10,00
|
|VERUS
|237,20
|236.051.238
|% -8,56
|
|ERBOS
|242,10
|1.240.218.238
|% -7,35
|
|ENSRI
|39,96
|420.000.776
|% -5,89
|
|INTEM
|217,80
|169.898.228
|% -5,80
|
|THYAO
|224,00
|5.520.651.693
|% 0,45
|
|BRSAN
|971,40
|3.400.022.242
|% 8,65
|
|TUPRS
|142,20
|3.299.637.404
|% 1,21
|
|EREGL
|41,90
|2.828.875.936
|% 2,80
|
|PETKM
|22,58
|2.524.801.083
|% 0,62
|
|EKGYO
|7,55
|2.374.124.090
|% 2,44
|
|ZOREN
|6,19
|1.283.372.652
|% 0,32
|
|ODAS
|12,09
|2.214.368.115
|% -4,05
|
|YKBNK
|18,87
|2.117.272.110
|% 0,96
|
|PETKM
|22,58
|2.524.801.083
|% 0,62
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4710
|29,4838
|% 0,18
|
|Euro
|29,5000
|29,5500
|% 0,58
|
|Sterlin
|33,8213
|33,9909
|% -0,16
|
|Frank
|30,8239
|31,0096
|% 0,18
|
|Riyal
|7,4221
|7,4593
|% 0,41
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|5,88
|
|Altın Gr.
|1.725
|1.725
|8,05
|
|Cumhuriyet
|11.931
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.663
|11.748
|40,00
|
|Yarım
|5.849
|5.896
|19,00
|
|Çeyrek
|2.916
|2.948
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,10
|
|B. Petrol
|89,55
|89,55
|-0,10
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55AVTUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 424 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 8, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 80, 149.00 milyon TL de
-
16:54TGSAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 623 adet işlem
-
16:53BRYAT
Yüzde 6.41 oranında artışla 2, 586.70 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 244 adet işlem
-
16:52BMSCH
Yüzde 8.38 oranında artışla 18.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 415, 879 adet işlem