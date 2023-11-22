***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.11.2023 11:36
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FT2 Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219310
BIST
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14:388.008
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -38,98
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.988
En Yüksek
8.060
14:3828,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0761
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8536
En Düşük
28,7116
14:3831,4231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0224
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4769
En Düşük
31,3446
14:381.855,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.855,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TARKM
|732,00
|665.695.160
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|60.540.139
|% 9,99
|
|SODSN
|116,80
|5.918.310
|% 9,98
|
|SANFM
|43,00
|59.743.012
|% 9,97
|
|SNPAM
|173,30
|14.569.666
|% 9,96
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|93.231.797
|% -9,97
|
|MANAS
|9,62
|124.375.378
|% -8,21
|
|BYDNR
|36,24
|219.200.626
|% -7,12
|
|THYAO
|263,00
|6.072.757.758
|% -2,05
|
|TUPRS
|154,90
|2.607.936.605
|% 0,26
|
|ASELS
|46,16
|2.158.758.282
|% -0,65
|
|MIATK
|45,82
|1.665.236.836
|% -3,33
|
|ASTOR
|117,20
|1.376.931.105
|% -0,26
|
|EKGYO
|7,61
|946.859.927
|% -0,13
|
|SKBNK
|7,77
|612.611.969
|% 3,19
|
|YKBNK
|17,21
|1.312.905.375
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,06
|371.999.613
|% -0,78
|
|ODAS
|11,97
|730.440.958
|% 0,93
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8142
|28,8407
|% 0,22
|
|Euro
|31,4251
|31,4290
|% -0,05
|
|Sterlin
|35,9981
|36,1787
|% 0,09
|
|Frank
|32,4679
|32,6635
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6616
|7,7000
|% 0,15
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,86
|23,89
|% 0,66
|
|Platin
|940,20
|943,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.073,32
|1.078,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,17
|2.002,41
|% 0,66
|