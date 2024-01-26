***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları
26.01.2024 14:45
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm Esasları
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Açıklamalar
Risk Ölçüm Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243000
BIST
'
17:068.328
En Düşük
|Değişim
|: 1,94%
|| 158,47
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:0630,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0719
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:0632,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0936
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:061.972,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.972,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TARKM
|742,50
|679.211.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.220.815
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|190.020.993
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|41,14
|84.436.212
|% -8,74
|
|SAMAT
|51,10
|204.483.866
|% -5,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|THYAO
|257,75
|9.482.106.830
|% 2,18
|
|GUBRF
|146,90
|3.860.369.269
|% 5,68
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|TCELL
|70,00
|3.752.002.727
|% 4,56
|
|EREGL
|43,20
|3.572.325.075
|% 0,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|ZOREN
|4,50
|720.322.802
|% 1,81
|
|YKBNK
|21,88
|3.062.394.031
|% 0,83
|
|ISCTR
|25,24
|3.124.354.125
|% 1,86
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3067
|30,3147
|% 0,24
|
|Euro
|32,9777
|32,9911
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,5341
|38,7273
|% 0,54
|
|Frank
|34,9908
|35,2016
|% 0,71
|
|Riyal
|8,0578
|8,0982
|% 0,18
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|906,15
|907,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,09
|949,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,28
|2.023,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:04
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17:19MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 64.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 888 adet işlem
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17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 184, 64 artarak (% 2.10 ) 8, 971
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17:15XU100
Endeks 8, 336 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 03 üstünde . İşlem hacmi 90, 643.00 milyon TL de
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17:15CONSE
Yüzde 5.78 oranında artışla 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 447, 906 adet işlem
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17:13BURCE
Yüzde 5.83 oranında artışla 166.90 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 017 adet işlem