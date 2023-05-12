***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2023 17:15
***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Riskaktif Danışmanlık Eğitim ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.
Teftiş birimi FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi sistemleri Onur Bilişim Onur Kalender
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151008
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0621
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,2837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0799
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2724
18:051.267,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.267,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5762
|19,6313
|% 0,43
|
|Euro
|21,2672
|21,2869
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,3499
|24,4720
|% -0,14
|
|Frank
|21,7661
|21,8973
|% -0,03
|
|Riyal
|5,2107
|5,2368
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,65
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.731
|4.939
|75,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.455
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,05
|15,07
|-0,14
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-0,34
|