***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.İç kontrol sistemi FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi Riskaktif Danışmanlık Eğitim ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.Teftiş birimi FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bilgi sistemleri Onur Bilişim Onur Kalenderhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151008BIST